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26.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Белорусский МИД: Запад толкает нас в объятия России


Известный своими прозападными взглядами министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не уверен, что переориентация курса внешней политики на восток является оптимальной.

Об этом он заявил в интервью телеканаталу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оптимален или нет, наверное, можно будет сказать по прошествии некоторого времени в будущем», – сказал Макей.

При этом он с горечью признал, что «на западном фронте без перемен».

«Все, что происходило в прошлом году, – попытки революции, мятежа, политического переворота – у меня ассоциируется с войной. Меня удивляет страстное и странное желание наших европейских партнеров насадить демократию таким образом – через войну. Не может быть благородная цель достигнута неблагородными методами», – посетовал Макей.

По его словам, Запад вынуждает Белоруссию укреплять отношения с Россией.

«В ситуации, когда мы видим давление коллективного Запада, нам ничего не остается, как еще больше укрепить отношения с нашим традиционным партнером, братским государством – Россией. Мы не собираемся разрывать отношения с Западом и остальным миром, но существует объективная необходимость укрепления наших отношений с Россией», – сказал Макей.

Он сообщил, что в ходе недавней встречи президентов РФ и Белоруссии в Сочи «были найдены развязки по многим вопросам».


«В наших отношениях с Россией наблюдается отход от бухгалтерского принципа. Нам надо сказать больше спасибо нашим западным партнерам, потому что их действия подталкивают к более тесным интеграционным процессам, и не только в двухстороннем формате, но и в многостороннем формате на Евразийском пространстве», – резюмировал Макей.

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