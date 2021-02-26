Белорусский МИД: Запад толкает нас в объятия России

26.02.2021, Москва, Елена Острякова

Известный своими прозападными взглядами министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не уверен, что переориентация курса внешней политики на восток является оптимальной.

Об этом он заявил в интервью телеканаталу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оптимален или нет, наверное, можно будет сказать по прошествии некоторого времени в будущем», – сказал Макей.

При этом он с горечью признал, что «на западном фронте без перемен».

«Все, что происходило в прошлом году, – попытки революции, мятежа, политического переворота – у меня ассоциируется с войной. Меня удивляет страстное и странное желание наших европейских партнеров насадить демократию таким образом – через войну. Не может быть благородная цель достигнута неблагородными методами», – посетовал Макей.

По его словам, Запад вынуждает Белоруссию укреплять отношения с Россией.

«В ситуации, когда мы видим давление коллективного Запада, нам ничего не остается, как еще больше укрепить отношения с нашим традиционным партнером, братским государством – Россией. Мы не собираемся разрывать отношения с Западом и остальным миром, но существует объективная необходимость укрепления наших отношений с Россией», – сказал Макей.

Он сообщил, что в ходе недавней встречи президентов РФ и Белоруссии в Сочи «были найдены развязки по многим вопросам».

«В наших отношениях с Россией наблюдается отход от бухгалтерского принципа. Нам надо сказать больше спасибо нашим западным партнерам, потому что их действия подталкивают к более тесным интеграционным процессам, и не только в двухстороннем формате, но и в многостороннем формате на Евразийском пространстве», – резюмировал Макей.