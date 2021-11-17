Белорусский миграционный кризис – пропаганда и реальность

Позволю себе начать с цитаты. Немного длинноватой, но показательной. Думаю, она того стоит.

«Если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия. И не надо верещать, что жизненно необходимый ресурс, не смейте…. Если не вразумитесь – будете теперь байденовским газом обогреваться. Он же гегемон, несварения на всех хватит. Ну, что, Европка, маленькая, но гордая Беларусь разделала вас под орех. Теперь все по правилам и воле Лукашенко».

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Это говорит не какой-то белорусский оппозиционный юморист, пытающийся высмеять официоз. Это государственное телевидение Белоруссии, телеканал СТВ. Автор – ставший знаменитым в последний год телеведущий Григорий Азаренок. Так он видит мир и таким он видит мир и такую его картину хочет представить белорусской телеаудитории. В его мире Лукашенко, если не император Вселенной, то, как минимум, повелитель континента, заставляющий «Европку» покориться своим правилам и воле.

А как обстоят дела в нашем, реальном мире? Начнем с того, что в реальном мире белорусского газа просто не существует. Существует российский газ, поступающий в Европу транзитом через Белоруссию по российскому же трубопроводу. И что бы Лукашенко ни говорил о том, что Белоруссия обогревает Европу, – ни его слова, ни слова 26-летнего телепропагандиста этого факта изменить не в состоянии.

Желание белорусского президента распоряжаться российским газом было предметом его разговора с российским коллегой, после чего Путин заявил, что если такая ситуация произойдет, то это приведет к нарушению договоренностей по транзитному контракту, а также приведет к серьезным последствиям для энергетической системы Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал из этого вывод, что «русские не допустят этого», потому что они продают этот газ.

Собственно, в итоге газ никто и не перекрывал. Сегодня, правда, некоторые переполошились, прочитав сообщение о том, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» приостановило подачу энергоносителей в Европу. Вот только не газа, а нефти, не из-за политики, а из-за планового ремонта. Короче, все как в анекдоте, и Лукашенко, обещавший оставить Европу без отопления, тут ни при чем.

Но победу в Минске пропаганда все-таки празднует. Европа прогнулась, Меркель позвонила Лукашенко. Аж два раза. И белорусский президент, который в прошлом году категорически отказывался брать трубку во время звонка из Берлина, в этот раз решил не только ответить на звонок дважды, но этот факт был воспринят как большая дипломатическая победа Минска. С Лукашенко согласился говорить глава европейского государства.

Итог этих переговоров – деэскалация миграционного кризиса. Если во вторник днем агрессивные толпы нелегальных мигрантов штурмовали польскую границу, забрасывая пограничников камнями и палками, получая в ответ слезоточивый газ и воду из водометов, то вечером часть их была переведена в специально обустроенный ангар, а в среду остатки нелегалов покинули место «Битвы при Брузгах» в сопровождении белорусских силовиков. Как минимум, передышка.

Результаты переговоров с Меркель пока таковы – договорились, что проблема выносится на уровень Белоруссии и Евросоюза, а сторонами будут выделены для этого специальные переговорщики. В этом же контексте будет решаться проблема переброски мигрантов в Германию. К участию в процессе по просьбе Урсулы фон дер Ляйен допущены представители профильных международных организаций.

Собственно, для Лукашенко никаких выгод эти разговоры не принесли. Только позволили с сохранением лица выйти из опасного тупика, не допустить эскалации конфликта и массовых жертв. Только решение тех проблем, возникновения которых он сам мог бы не допустить, вовремя остановив поток нелегалов.

Попытка давления на Евросоюз не увенчалась успехом. Лукашенко хотел, чтобы с ним поговорили – с ним поговорили. Но ни о признании его полномочий, ни о санкциях разговора не было. Пресс-служба белорусского президента утверждает, что обсуждать эти вопросы было ниже его достоинства. Что-ж, может оно и так, вот только белорусская пропаганда весь последний месяц утверждала обратное.

Интересно, что за несколько дней до этого с Меркель по поводу белорусского миграционного кризиса общался Путин. Потом он обсудил эту тему с Макроном, продолжая поддерживать контакт с белорусским коллегой. Рискну предположить, что разруливанием кризиса занимался, главным образом он.