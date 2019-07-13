Белорусский министр гоняет жену за незнание мовы

13.07.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей раскритиковал свою жену – актрису и телеведущую Веру Полякову за ошибки в белорусской речи.

На это она пожаловалась в интервью изданию «Беларусь Сегодня», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Расскажу такую историю. Не так давно у нас была программа на «мове». Я страшно волновалась. Вообще, я хорошо говорю на белорусском языке, периодически веду на нем концерты и мероприятия. Но тут – телеэфир, много импровизаций. В общем, провели мы эфир, и сразу огромный резонанс – столько человек позвонило, написало, поблагодарило.

Приехала домой окрыленная. И с порога уже кричу мужу: «Володя, у нас сегодня была программа на «мове». Ты смотрел?». На что супруг сухо ответил: «Смотрел. Включил – и уже в первой подводке ты сделала три ошибки».

Как я расстроилась! Ехала в театр и рыдала: надо же, столько людей похвалило, а родной муж раскритиковал», – рассказала Полякова.

На прошлой неделе Макей пришел на прием для аккредитованных в Минске дипломатов в вышиванке и заявил: «Думаю, каждый из нас должен взять на себя обязательства ходить чаще в вышиванке и говорить на родном белорусском языке».