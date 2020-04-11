Белорусский министр назвал «грязью» сюжет на российском Первом канале

11.04.2020, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал недопустимым сюжет, показанный 9 апреля на российском Первом канале.

Об этом он заявил в интервью оппозиционному сайту TUT.BY, который сам пишет ровно о том же, о чем сказали российские журналисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно недопустимо, когда льется грязь на страну. Никто не знает, что правильно, что нет, время все расставит по своим местам. Но в таком едком ключе, как вчера российский телеканал заявил про Беларусь, а что уж творится в российских телеграм-каналах – я вообще молчу, говорить о стране нельзя», – сказал Макей.

Не вполне понятно, что так оскорбило министра, поскольку сюжет имеет спокойную информационную тональность. Позволил поерничать по поводу «антивирусных» высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко только ведущий, да и то – довольно безобидно.

Видимо, известный своими прозападными националистическими взглядами Макей критикует российские СМИ, чтобы понравиться аудитории оппозиционного сайта.

А вот телеграм-каналы, которые действительно жестко критикуют Лукашенко, министр упомянул из соображений субординации.

«Я думаю, что время покажет, кто прав, а кто не прав. Для меня это абсолютно неприемлемо в данной ситуации, хотя я не думаю, что это позиция всех российских каналов или всего российского истеблишмента», – подытожил Макей, вспомнив под конец, что он дипломат.