Белорусский министр обороны обрушился с критикой на Украину, Польшу и Прибалтику

23.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина, Прибалтика и Польша торгуют своим суверенитетом и продают его США. Об этом на Московской конференции по безопасности заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам главы военного ведомства, эти страны рискуют стать полем битвы между крупными мировыми державами.

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«Волна цветных революций прокатилась по постсоветскому пространству. Другими словами, создаются условия, чтобы в этом хаосе разрушить государства и прибрать к рукам их богатства. Республика Беларусь не стала исключением из этого списка, и белорусский народ тоже был втянут в этот глобальный хаос, не понимая истинных его целей и предназначения. Часть белорусского общества, выступая за открытую миру Белоруссию, не осознавала, что в предложенной ей спонсорами из Далласа и Уолл-стрит модели нового мира любому независимому государству места нет. Сегодня же маски сброшены, мы четко видим – идет очередной передел мира, мы понимаем, что Республика Беларусь, как и любая другая страна, – это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку. Мы – плацдарм для сражения за богатства России, и нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль над планетой… Как мы и прогнозировали, отдельные страны Восточной Европы безоглядно ринулись в трансатлантические объятия американских союзников. Польша, Прибалтика и Украина торгуют своим суверенитетом. В качестве товара предлагают оголтелую русофобию. Под этой маркой американские войска проникают в Восточную Европу, расширяя зону оккупации. Она стремительно милитаризуется, строится военная база в Польше, под видом защиты Прибалтики танковый батальон Вооруженных сил США бесконечно ротируется в десятке километров от границы Республики Беларусь. Украина зовет к себе британские войска. При этом, мы становимся свидетелями того, как войска и силы третьих стран осваивают театр вероятны будущих военных действий у наших границ», – заявил Хренин.