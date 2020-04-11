11.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Россия
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Белорусский МИД обвинил Россию в экспорте коронавируса




Россия не обладала реальной статистикой заражения коронавирусом по Нижнему Тагилу, и поэтом 15 жителей этого города смогли приехать как специалисты на строящуюся Белорусскую АЭС, поставив под угрозу здоровье работающих там белорусов.

Об этом в интервью оппозиционному сайту TUT.BY заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19, а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 зараженных коронавирусом. Поэтому лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер… Вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила – это тоже помощь России?» – сказал Макей.

Он утверждает, что в России «непонятно, что происходит», и регионы по-своему трактуют действие режима карантина.

8 апреля коронавирус был выявлен у 15 россиян, работавших на строительстве Белорусской АЭС в городе Островец. Сейчас на строительстве БелАЭС госпитализировано уже 100 человек.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту поколения 3+  и на средства российского кредита.

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