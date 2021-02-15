Белорусский министр открыто выступил против Лукашенко в защиту националистов

15.02.2021, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, известный своими националистическими взглядами, выступил против признания бело-красно-белого флага, использовавшегося белорусскими коллаборационистами в годы Великой Отечественной войны, экстремистским.

Об этом он заявил сегодня в интервью российскому информагентству РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что наши историки должны сесть и провести масштабное мероприятие, конференцию, обсуждение. Я понимаю и воспринимаю требования многих граждан, которые требуют запретить эту символику и объявить этот флаг экстремистским, потому что действительно под этим флагом совершалось много преступлений против белорусского народа. Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме. Как бы какие-то резкие, запретные вещи, решения, не привели к тому, что это, наоборот, вызовет какое-то отторжение в участии общества, если даже это небольшая часть общества. Это моя личная точка зрения», – сказал Макей.

В конце января Генпрокуратура Белоруссии анонсировала, что готовится пакет документов о признании красно-белого флага экстремистским после массовых обращений трудящихся.

Понятно, что в современной Белоруссии и решения прокуратуры, и обращения трудящихся инициируются руководством страны. В конце декабря президент Александр Лукашенко, выступая перед военнослужащими, приравнял использование красно-белых флагов к героизации нацизма.

Сегодня в полемику с Макеем оперативно включился близкий к президенту политолог Алексей Дзермант.

«Есть мнение, что в год народного единства лучше помягче обойтись с бчб-флагом и его сторонниками, мол, пусть и они получат шанс на это самое единство. Но такой шанс у них был, и не однажды. И каждый раз он заканчивался тем, что шаги навстречу они воспринимали как признак слабости и готовили очередной мятеж. Я больше никогда не хочу переживать момент, когда в августе они носились с этими флагами по улицам, и было ощущение, что Минск захвачен оккупантами. Карфаген должен быть разрушен. Бчб-флаг нужно признать экстремистской символикой и запретить», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Необходимо отметить, что отношение к националистической символике после политического кризиса прошлого года поменялось кардинально. До этого несколько лет белорусские власти не только не препятствовали проведению массовых культурных акций с использований красно-белой символики, но и разрешали выносить такие флаги на вполне официальные мероприятия вроде открытия очередного памятника исторического персонажа. Такие памятники, фиксирующие навязываемые госпропагандой различия белорусской и русской истории, возникали в последнее время по всей Белоруссии.

Год назад при явном попустительстве властей в Минске прошла серия акций против интеграции с Россией, когда националисты с красно-белыми флагами создавали информационный фон для переговоров Лукашенко и Путина.

В это же время Макей позволял себе ложные и оскорбительные высказывания в адрес России, ставя под сомнение ее помощь Белоруссии.

На Всебелорусском народном собрании, состоявшемся на прошлой неделе, Макей продолжал ратовать за многовекторную политику – провозгласил в качестве нового национального лозунга пароль польских мятежников против России под предводительством Винцента Калиновского, которого сделала своим героем белорусская оппозиция.