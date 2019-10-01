Белорусский министр считает США «номером один»

01.10.2019, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает США «державой номер один», которая сохранит такое положение в ближайшие десятилетия.

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью российскому информагентству РБК, говоря о восстановлении посольства США в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, в современном взаимосвязанном мире отсутствие послов — это ненормальное состояние, неполноценные отношения между двумя государствами. И тем более, если будем говорить откровенно, нет нормальных отношений с государством, которое сегодня считается державой номер один в мире и, по моим личным оценкам, будет оставаться таковой в ближайшие десятилетия», – сказал Макей.

При этом белорусский министр не думает, что политическое руководство России «испытывает какую-то ревность». Он назвал Россию «исключительно важным, самым важным, главным энергетическим, торгово-экономическим и иным партнером».

По словам Макея, восстановление посольства произойдет не в ближайшее время, поскольку США планируют построить новое здание посольства в Минске, потому что прежнее не соответствует, по их мнению, требованиям безопасности.

В конце сентября заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл , побывавший в Белоруссии, заявил о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Минск отозвал своего посла в Америке Михаила Хвостова в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.