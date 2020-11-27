Белорусский митрополит уволил либерального пресс-секретаря

27.11.2020, Москва, Елена Острякова

Председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, протоиерей Сергей Лепин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

В интервью журналистам он признался, что сделал это по желанию белорусского митрополита, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Лепин отличался либеральными националистическими взглядами. Он не раз публично ратовал за ведение богослужений на белорусском языке.

Считается, что именно Лепин стоял за странным поведением после президентских выборов бывшего белорусского экзарха митрополита Павла, который 10 августа поздравил с переизбранием Александра Лукашенко, а уже 15 августа извинился за это перед паствой.

Метания митрополита объяснял тогда Лепин: мол, владыка посчитал свои поздравления преждевременными, поскольку увидел видео задержаний протестующих и «возмутился, ужаснулся и расстроился».

Но именно эти метания стали причиной того, что Павел подал прошение об отставке, а на его место был назначен митрополит Вениамин, демонстративно держащий нейтралитет в нынешнем белорусском противостоянии.

Несмотря на это, спустя месяц, сохранивший свое место Лепин публично осудил настоятельницу Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно игуменью Гавриилу, которая поддержала Лукашенко и ОМОН.