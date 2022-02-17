Белорусский нацист предложил ВСУ прикрываться мирными жителями от российской армии

ВСУ не способны противостоять российской армии в открытом бою, поэтому в случае войны украинские войска должны спрятаться за мирными жителями и попытаться вынудить РФ «устроить геноцид».

Об этом в эфире видеоблога лидера националистической организации «Традиция и порядок» Богдана Ходаковского заявил беглый белорусский радикал Сергей «Боцман» Коротких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой войне, к сожалению, ВСУ имея серьёзные ресурсы, проиграет. Дело в том, что если РФ начнёт с нами воевать, она начнёт с ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации войск. Логично в сложившейся ситуации взять войска и рассредоточить по городам. Потому что в прямом боестолкновении мы не способны составить конкуренцию российской армии никак и ничем.

Наши средства обороны настолько слабы, что мы не способны сбивать самолёты, а ракеты тем более, они прилетят и ударят. Соответственно, для того, чтобы избежать потерь, нужно ввести войска в города и рассредоточить по домам и бомбоубежищам. Для русских это создаст огромную проблему, прежде всего, гуманитарного характера, потому что они не захотят бить по городам», – сказал он.