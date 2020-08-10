Белорусский народ может самосохраниться только в союзе с Россией – Шахназаров

10.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Белорусы и русские– это единая нация, но предпринимаемые последнее время президентом Белоруссии Александром Лукашенко действия, откровенно направленные на раскол, – большая ошибка.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил народный артист России, режиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много политиков, которые канут в лету, поскольку ничего, кроме власти, как выясняется, им не нужно. Есть политики, которые с помощью этой власти умеют какие-то принципиальные решения для своего народа и для мира сделать, которые потом остаются и делают их по-настоящему выдающимися политиками. И у меня ощущение, что с первой частью у Александра Григорьевича все в порядке, но во второй части, кажется, он где-то потерял страсть в этом направлении», – оценил ситуацию режиссер.

«Мне кажется, это очень большая ошибка, поскольку белорусский и русский народы – это единая нация. Единый народ. Между ними меньше разницы, чем между баварцами и саксонцами. Знаете, были баварцы в Западной Германии, в Восточной – саксонцы. Но потом они объединились. И языки довольно разные, и жили тысячу лет в отдельных государствах, но, тем не менее, у них нет сомнений, что это единая немецкая, германская нация», – добавил Шахназаров.

«Нет сомнений, что никакого другого пути у белорусского народа, чтобы самосохраниться, нет, кроме как быть либо в одной стране с русским народом, либо, так сказать, уже в такой глубокой интеграции. Но то, что я наблюдаю сейчас, к сожалению, подвергается очень большому испытанию», – подчеркнул он.