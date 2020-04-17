Белорусский народ в растерянности

17.04.2020, Минск, Артем Агафонов

Господь смиловался: дождь потушил пожар в Чернобыльской зоне, в непосредственной близости от хранилищ радиоактивных отходов. Беларусь избежала катастрофы. Как тут не вспомнить знаменитый перл Лукашенко: «Вы хотели дождь, я дал вам дождь».

Что-то дьявольски символическое есть в том, что этот пожар начался в апреле, накануне очередной годовщины Чернобыльской трагедии…

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Тогда, в 1986 году, как мы помним, наибольший урон был нанесен именно белорусской земле. Весенние ветра обрушили львиную часть радиационной заразы на Советскую Белоруссию. В зоне заражения и опасности оказалось более 1,6 млн граждан нашей республики.

Последствия – колоссальные!

Мощнейший удар был нанесён по экономике Белорусской ССР. Радиация накрыла наиболее плодородные сельскохозяйственные земли БССР, резко сократив основные, стратегические посевные площади республики. Угрожающе сократилось поголовье скота. Более 60 колхозов, совхозов, перерабатывающих заводов из наиболее значимой части агропромышленного комплекса БССР были закрыты, плодоносящие сады заброшены, людей переселили.

Четверть лесов Белоруссии оказались зараженными: почти на треть сократилась заготовка древесины. 22 минерально-сырьевых месторождения были выведены из пользования. Это значит, что республика лишилась строительного песка, глины для кирпичного производства, мела, торфа и т.д. Это сказалось на строительной отрасли. Авария нанесла непоправимый урон 340 промышленным предприятиям…

По населению, по социально-бытовой, потребительской, медицинской сфере, по агропромышленному комплексу, по строительной, промышленной отрасли Белоруссии аварией был нанесён невообразимый удар. Последствия техногенной катастрофы 34-летней давности независимая Беларусь расхлёбывает до сих пор. По самым приблизительным подсчетам, ущерб за прошедшее время оценивается в $235 млрд, что равно 32 бюджетам БССР 1985 года.

Но! Тогда, 26 апреля 1986 года, в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приняла участие великая держава с мощной экономикой и огромными ресурсами – Советский Союз.

А теперь давайте на минуточку представим, случись подобное сейчас –что может произойти с экономикой современной, независимой, но маленькой Беларуси?

Как говорится, не приведи Господь! Но многие эксперты предполагают, что подобный социально-экономический кризис неминуемо обрушил бы крайне зависимую и уязвимую экономику страны. Это неминуемо привело бы к нарушению хозяйственно-денежных связей, к обнищанию значительной части населения, к скачку преступности, и, как следствие, расшатыванию общества, к разгулу национализма. Некоторые эксперты полагают, что в ситуации непредсказуемости, сместились бы центры политического внимания, что поставило бы вопрос о государственной формации…

Но, это лишь предположения экспертов. Мы же наблюдаем, как ведёт себя госаппарат сейчас, в условиях распространения вирусной угрозы. Увы, крайне непоследовательно.

Сначала президент страны делает странные заявления о хоккейно-водочно-тракторных и прочих нетрадиционных способах борьбы с вирусами. Что приводит население, мягко говоря, в недоумение. Вроде как всё несерьёзно. Это, в совокупности с информационным вакуумом, порождает немыслимые слухи, домыслы и откровенные вбросы. Затем, словно очнувшись, понимая, что информационная работа провалена, госаппарат спешно указывает на опасность, сообщает о предпринятых мерах, приводит статистику и т.д. Президент риторически спрашивает: «Жрать что будем?» И уже никто не шутит.

Однако обозначенная несвоевременность и информационная неповоротливость породили множество вопросов к номенклатуре.

Население растеряно. Люди лишились понятных ориентиров. Кризис пока только набирает обороты. Дети сидят по домам: детсады пустые, в школах в очередной раз продлили каникулы. Если уже сейчас, когда пик опасности не пройден, часть работоспособных граждан оказалось в подвешенном состоянии, без работы, без денег и веры в будущее, без помощи государства, то что же будет осенью? Кто возьмёт на себя ответственность за последствия кризиса? Кто оказался не готов к такому повороту событий? Кто ответит?