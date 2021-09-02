Белорусский ОМОН использовал киевский опыт для разгона минских майданщиков

02.09.2021 17:28 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Белорусская милиция тщательно изучала опыт украинского Майдана. Эти знания ей пригодились для разгона Беломайдана в 2020 году.

Об этом в интервью youtube-каналу «Странаю.ua» заявил бывший министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Изучая события Майдана, я влез в них так глубоко, что имел беседы с бойцами Майдана с той стороны. Это очень помогло мне. Обладая психологическими навыками, навыками идеологической работы в войсках, бойцы Майдана, бывшие офицеры, подходили к стоящим в цепочке военнослужащим внутренних войск и искусно воздействовали на них морально.

Говорили не только о том, что они совершают преступление против народа, но и указывали: «Посмотри, в каких ты ботинках стоишь и какие у офицера. Тебя не покормили и не позаботились о твоем быте. Подумай о том, что твои отец и мать уже высвечены в нужных ресурсах, и к ним придет осуждение соседей и родственников». Намек на возмездие. Все это я знал уже в 2015 году. Мы изучали этот опыт и какие-то шаги в этом плане предпринимали», – сказал Караев.

По его словам, личный состав белорусского ОМОНа готовили не столько путем идеологической работы, сколько за счет воспитания на личном примере командиров.

«Не такая уж там идеологическая работа, но каждодневный спрос, справедливое отношение, адекватное стимулирование и наказание за промахи сделали так, что люди служат осознанно, не за взятки, а за заслуженную зарплату. И твердо убеждены, что служат они не случайно, не для того, чтоб пересидеть, а осознанно защищают государство, закон, конституционный строй и президента, который о них заботится через их командиров», – отметил экс-министр.

Он считает, что в трагедии украинского Майдана виновата не милиция, а общая ситуация в стране.

«Уже до 2013 года обстановка была такой, что она этому способствовала. Отсутствие сильной президентской власти привело к такому положению дел, при котором ты как хочешь выдрессируй, оснасти, вооружи и содержи силовые структуры, но если все вокруг: СБУ, ВС, судебно-следственная система, прокуроры, социальная защита населения, бизнес, производство – вся жизнь построена слегка кривовато, есть зависимость от внешних управленцев, то ошибки, допущенные в 2013 году вторичны», – считает Караев.

Он признался, что удивлен тем, что «Беркуту» удалось продержаться 90 дней. В качестве главных ошибок украинских силовиков он назвал заигрывание с протестующими и отсутствие наступательных действий.

«Силовые структуры – главный, но не единственный инструмент в этой схватке. Высоко подготовленные, прекрасно мотивированные и оснащенные «Беркут» и внутренние войска. Я знаю эпизод, когда «Беркут» из одной из областей устал стоять и за секунды разогнал площадь. За это сняли с должности замгоссекретаря. То есть заигрывание. Ребятам не помогали спецслужбы и госпогранкомитет. Палаточный городок протестующих снабжался всем необходимым с колес. В обороне сражение не выиграешь. Надо отвоевывать площадь, громить пункты разлива зажигательной смеси, пресекать канал поставки воды, сносить палатки. Нельзя давать закрепляться», – сказал Караев.

Он рассказал, как во время Беломайдана, белорусский ОМОН заставлял протестующих действовать по своим правилам, не позволяя занимать знаковые площади Минска.

Караев рассказал, что в 2014 году в Белоруссию бежали бойцы «Беркута». К ним сначала относились с осторожностью, но теперь уже считают своими.