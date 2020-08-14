Белорусский ОМОН пошёл на зверства из-за травли майданщиками

14.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Белорусские силовики зачастую шли на неадекватное применение силы в ходе разгона митингов оппозиции, поскольку до этого на протяжении месяца семьи правоохранителей получали угрозы. Некоторым пришлось вывезти своих детей в глухие деревни, опасаясь расправы.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил белорусский журналист Константин Придыбайло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пообщался сегодня с одной семьей военных, как раз-таки внутренних войск, которые здесь в Минске… Их агрессия понятна тем, что конкретно женщина, с которой я общался, она рассказала, как ее родственнику поступали в социальных сетях угрозы, что он мент позорный, что он Лукашист, что он прикорытник, мразь, подонок и человек – убийца, хотя он еще ничего не сделал. Такие угрозы поступали его жене, его жене даже звонили. У нас есть целая группа людей, которые занимаются деаноном, как в Москве это было, кстати, создатель «Сканера» здесь у нас еще, в Белоруссии, сидит, в СИЗО, между прочим.

Здесь то же самое – деанонимизируют и звонят родственникам. И вот, моя собеседница рассказала о том, что она забрала детей этих ребят, которые служат, и увезла в глухую какую-то деревню, чуть ли не к прабабушке. Детей военных и семьи милиционеров прячут.

И тогда агрессия мне действительно становится понятна. Если мне месяц писали, что я прикорытник, а мне писали в том числе, но меня нет дубинки, нет анонимности в виде маски или балаклавы. Мне эта агрессия понятна», – заявил Придыбайло.