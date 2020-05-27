27.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Украина
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Белорусский ОМОН протестирует процесс разгона майдана


Белорусские президентские выборы станут поводом проверить готовность пропольской оппозиции к уличным протестам и готовность белорусских спецподразделений их разогнать.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со стороны заметно, что время выборов уже используют для отработки уличных и медийных технологий. С момента последней «Площи» (белорусский аналог майдана – ред.) прошло 10 лет – сменилась массовка, сотники, спонсоры и координаторы. Давно систему протеста не тестили. Белорусский ОМОН тоже давно не тестили. Там тоже поколение сменилось», – написал Уралов.

Он предостерег от излишнего внимания к белорусским выборам, вызванному дискуссиями по поводу интеграции России и Белоруссии. Это приводит к опасной политизации процесса, несвойственной Белоруссии.

«В белорусских выборах ничего интересного нет и быть не может. Иначе это не белорусские выборы. Искренне надеюсь, что этап карнавализации, связанный с эффектом новизны, быстро пройдёт, и президентские белорусские выборы нас будут волновать на уровне туркменских», – написал Уралов.

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