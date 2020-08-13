Белорусский ОМОН спровоцировал рост ненависти

13.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Допущенные необоснованно жестокие действия белорусского ОМОНа во время разгона участников беспорядков, когда задерживались и избивались также случайные прохожие и журналисты, спровоцирует рост ненависти к режиму.

Об этом в своем блоге пишет российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Эксперт отмечает, что уличными протестами сопровождались все последние кампании в Белоруссии, однако особенностью нынешней стала именно немотивированная жестокость силовиков.

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«Каждые выборы в Белоруссии проходят в условиях протестов. Исключение – 2015 год, когда все были шокированы украинским кризисом. Поэтому стоит задать вопрос: а что не так в политической системе, если каждые выборы так или майданят на Площе?

Думаю, что ответ кроется в вопросе о политическом насилии. Сейчас мы видим, что ключевая претензия к политической власти – немотивированное насилие и жестокость в отношении протестующих.

Каждый травмированый обыватель – это три-пять ненавистников режима из числа родственников и друзей. 5000 задержанных это 20-25 тысяч желающих отомстить. За 26 лет выросло уже поколение отцов и детей, которые по наследству растят в себе ненависть.

Второй аспект – партизанский аспект протеста. Партизан в условиях города это подпольщик. А кто такой подпольщик? Это, человек, который днем и на людях гражданский, а вечером – боевая единица», – рассуждает Уралов.

При этом он подчеркивает, что Россия не заинтересована в том, чтобы Белоруссия скатилась в хаос. «Россия заинтересована в дееспособном государстве в Белоруссии. Потому как белорусский порядок это вопрос жизнеобеспечения Калининградской области. Внутри республики – хоть тушкой, хоть чучелом необходимо дееспособное государство», – поясняет эксперт.