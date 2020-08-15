Белорусский ОМОН тренировали разгонять Майдан, показывая кадры из Украины

15.08.2020, Москва, Елена Острякова

Бойцов белорусского ОМОНа тренировали перед разгоном протестов в Минске, показывая кадры с киевского Майдана.

Об этом в интервью телеканалу RTVI сказал белорусский оппозиционный обозреватель Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ключевым элементом тренинга является то, что им показывают кадры с Майдана, как беркутовцев пропускают через протестующих, поливают коктейлями Молотова. Им всем угрожают, что в случае революции их убьют. Многим из них говорят, что даже, если перед вами не враги, а женщины и дети, разгоняя их, вы их защищаете от возможных провокаций или от тех провокаторов внутри их движения, которые хотят использовать их как живой щит. То есть, очень много аргументов, и, как показывает практика, они работают почти везде, особенно в авторитарных странах», – сказал Шрайбман.

Что касается чиновников, отдававших приказ на разгон протестов, публицист полагает: они искренне считали майданщиков не белорусской силой, а манипулируемыми извне. Однако после того, как в Сеть попали кадры избиений случайных прохожих и водителей, что вызвало возмущение общества, система дала сбой.

«Сейчас уже есть впечатление, что никто эти решения выполнять не будет, понимаете? В городе нет почти милиции. Она выведена. И сейчас на улицах происходит ежедневное, ежесекундное, просто постоянное нарушение формальных законов белорусской власти, и никакой реакции, ничего, то есть ни одного милиционера, военного и так далее. Там уже могут побояться отдавать приказ, потому что подавлять эти протесты надо будет войсками, а я не уверен, что войска выйдут из казарм», – сказал Шрайбман.