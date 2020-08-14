Белорусский ОМОН в России пошёл бы под суд

14.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Кадры бесчинств белорусского ОМОНа, который бьет дубинками проезжающие машины, беспричинно избивает стоящих на коленях людей, – являются свидетельствами уголовных преследований, за которые в России подобные «правоохранители» уже бы оказались за решеткой.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский телеведущий, автор программы «Честный детектив» Эдуард Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Петров разобрал один из инцидентов, произошедших накануне в Белоруссии, когда милиционеры разбили стекло проезжающего автомобиля, а его водитель, пожилой мужчина хотел разобраться, в чем он виноват, но в ответ получил удары палками и был схвачен.

«Один дедушка и пять сотрудников белорусской милиции. Начинают деда просто бить. Сотрудник милиции абсолютно превысил свои полномочия. Палкой по ногам, за руки, за ноги, начал душить сначала. Сотрудники были бы задержаны и Следственным комитетом, в этот же день были бы арестованы! Абсолютно. Здесь превышение и целый букет уголовных статей – нанесение тяжких телесных повреждений, превышение служебных полномочий, угрозы в адрес человека. То есть, это, в принципе, до шести лет тюрьмы, все, что сделали сотрудники белорусской милиции – это абсолютно преступная деятельность», – заявил Петров.

Телеведущий подчеркнул, что сотрудники милиции, очевидно, действовали не по собственной инициативе, а получили одобрение от своего руководства:

«Я думаю, видимо, сотрудникам милиции позволили превратиться в бандитов. Это уже не законные сотрудники правоохранительных органов – это организованная преступная группировка, которая вооружена до зубов и понимает, что им за это ничего не будет. То есть, им дали команду беспредельничать. Люди в погонах без команды делать ничего не будут, я это точно знаю. В этой системе я почти 30-ть лет работаю с сотрудниками полиции и всех силовых структур – без команды никто ничего не будет делать. Значит, есть команда бить людей. Ребята, которые сейчас это делают, выполняют преступные приказы руководства Белоруссии, они должны понимать, что за это они все равно, по любому, ответят. Не сегодня, так завтра, не завтра, так через неделю, через месяц. Ведь, люди этого не простят.

Можно по-разному защищать интересы страны, но избивать простых граждан, людей, женщин, детей беспомощных, угрожать оружием боевым – это запредельно. И я считаю, что Лукашенко в этой истории находится на волоске от провала, потому что довести так страну, чтобы люди были агрессивно настроены даже против сотрудников полиции…».

«Это август 2020-го года. Я вижу кадры, как будто это из архива нашего. А нет, это сегодняшние кадры. Когда сотрудники белорусской милиции превращаются в головорезов, жестоких убийц. Ребята, что с вами случилось. Посмотрите, что вы делаете, подумайте. Лукашенко сядет в самолет и улетит вместе с сыном Николаем и со своей «мисс Белоруссия», подружкой двадцатилетней. Они сядут, чемоданы соберут и улетят. А вы с кем останетесь? Вас же будут потом люди спрашивать: «За что ты бил, унижал, оскорблял людей?» И вам пощады не будет. Самое главное, что вас никто не примет и в России, таких людей. Вы уже будете преступниками», – добавил Петров.

Автор канала, известный российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал также заявление министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева, который извинился за травмы, которые силовики нанесли случайным прохожим.

«Вы, генерал Караев, и ваш главнокомандующий Лукашенко, а когда вы Семена Пегова избивали, а когда показывают сейчас ваши СИЗО, откуда крики раздаются от боли – так вы там людей бьете, – это тоже в «пылу момента» кто-то «не отошел в сторону»? А когда каждый задержанный разделан так, что он просто как будто у мясников побывал на приеме!

Еще вопрос, что с нашими тридцатью с лишним людьми, которых вы захватили и держите в своих застенках, они в каком состоянии? Вы из них тоже выбивали признательные показания?

Тоже мне, в Союзном государстве вы себя считаете? Сначала строите свою избирательную кампанию на откровенной русофобии, заливаетесь в десны прям с украинскими нацистами, а используете какие методы!» – заявил Соловьев.

Петров также напомнил, что накануне выборов президент Белоруссии дал интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, который, вероятнее всего, является кадровым сотрудником СБУ:

«С СБУшником, причем, обнимаются и целуются потом, во время интервью. Нашли себе Гордона, если по-другому не скажешь. На самом деле, как можно было с таким человеком встречаться – явный сотрудник СБУ, даже не агент, а просто кадровый офицер спецслужб, который приехал, чтобы подлить масла в огонь, затащить человека. Лукашенко попал в ловушку спецслужб Украины, и как он не понял очень важной мысли, ведь они его затягивают в пропасть, и эта пропасть уже настала.

То, что Лукашенко сейчас дает преступные приказы сотрудникам милиции, ведь они должны понимать, что за это придется отвечать всем тем, кто сейчас бьет простых граждан – избивает, калечит, тает их в застенках отделов милиции и так далее. Народ этого не простит.

Вот сейчас, на самом деле, очень опасная ситуация, минное поле для Лукашенко и для тех, кто выполняет его преступные, абсолютно преступные приказы. Сейчас те, кто совершает преступления в отношении обычных граждан, должны проводиться следственные действия, их должны задерживать, арестовывать.

И сейчас, если Лукашенко не поймет, что нужно привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления, тогда это провал… Женщин, детей и стариков бить – это преступление, это должны понимать сотрудники милиции Белоруссии, причем я думаю, что их коллегам, нашим, российским, стыдно за такое поведение. Как сотрудник ОМОНа, который вооружен до зубов, у него есть и наручники, и газ, и дубинка, и пистолет, как можно быть вооруженным и бить простых людей».