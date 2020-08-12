Белорусский ОМОН высек «воду»

12.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские майданщики получили днем во вторник от своих координаторов – подстрекающей к беспорядкам польской сетки телеграм-каналов – новую установку: «Децентрализация! Будь как вода!».

«Тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп мирных демонстрантов, оказалась максимально успешной. Отныне тактика протеста максимально проста… Выходите из своих домов, встречайтесь с соседями и собирайтесь в небольшие группы до 20 человек. Не стойте на одной точке! Двигайтесь в направлении центра города небольшими группами, но не выходите на центральные площади — силовики готовы к этому. Если вас немного, а силовики идут в атаку — разбегитесь, перегруппируйтесь и появитесь в другом месте. В отступлении нет ничего постыдного! Будь как вода!», – написали координаторы.

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Судя по разрозненной информации (интернет в Белоруссии по—прежнему отключен), тактика не сработала.

Белорусский ОМОН справился не только с разрозненными группами, но даже отдельными прохожими и водителями. Зачистка началась с площадки перед метро Пушкинская – основного места протестов прошлой ночи.

Там был устроен импровизированный мемориал в честь единственного погибшего на протестах, имени которого так никто и не знает.

Правоохранители моментально разогнали всех, не исключая даже журналистов, снимавших мемориал. С корреспондентами обошлись особенно жестоко.

«Силовики накинулись на фотографов, которые вели съемку. Некоторых били по лицу. Всем было заявлено: либо едете в отдел, либо отдаете флешки. Желающих кататься в автозаке не оказалось. Я даже в Египте на революциях и контрреволюциях с таким не сталкивался», – рассказал военкор Александр Коц.

Чуть позже разогнали относительно большие группы протестующих в районах Уручье, Серебрянка и Каменная горка. Баррикады, которые пытались строить майданщики, были сметены, их строители разогнаны. Милиция в этот раз преследовала убегавших и во дворах, штурмуя подъезды многоквартирных домов, где люди пытались укрыться. Иногда им помогали найти беглецов местные жители (активные старушки), однако с балконов неслись оскорбления.

Вновь применялись резиновые пули и светошумовые гранаты.

Новой тактикой ОМОНА стало избиение машин. Все прошлые дни многие водители на улицах непрерывно гудели в поддержку протестов. Сегодня правоохранители колотили дубинками прямо по лобовым стеклам, сбивали зеркала, а иногда останавливали машины, выволакивая водителей и применяя к ним силовые методы.

Особенно жестоко обращались почему-то с мотоциклистами.

Очевидцы также запечатлели таран легковушки машиной силовиков.

В отличие от прошлых дней, когда майданщики пытались проявлять агрессию, в сегодняшних роликах штатские убегают, лежат на земле, кричат. Создается впечатление, что для окончательного подавления протестов нужно только последнее усилие. Не в пример древнеперсидскому царю Ксерксу белорусские милиционеры успешно высекли оппозиционную «воду».

Впрочем, майданщики продолжают упорствовать. Так через несколько часов после зачистки они вновь вышли на Пушкинскую.

«Сейчас мы увидим, можно ли справиться с Майданом силовым путем. Недалёкие охранители считают, что это очень просто. Дать команду и все! Но нет. Полицейское насилие и отряды т.н. титушек, скорее, часть майданной спирали насилия, чем лекарство от нее. Когда вы забиваете протестантов в асфальт, это лишь привлекает на площадь новых.

Почему нас это должно интересовать? Потому что Белоруссия крепкое государство. Если ее снесут, то Россия точно не устоит. РФ, на мой взгляд, намного более уязвимая и слабо организованная страна», – написал в телеграм-канале военкор Игорь Димитриев, экс-депутат горсовета Одессы, покинувший Украину в 2014 году после разгрома там Русской весны.

Его опасения разделяет и военкор Роман Сапоньков, работавший на Донбассе и в Сирии, а ныне приехавший освещать события в Белоруссии.

«Идеи в стиле: «А давайте всех изобьём, и тогда протестующие поймут, что нужно любить действующую власть», могут сработать, а могут и нет… Т.е. на улицах вчера творилась лютая дичь. А что с людьми делали в отделениях полиции, только предстоит узнать… при таком раскладе рано или поздно общество может пройти точку невозврата и начнётся насилие», – комментирует Сапоньков.