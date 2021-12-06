Белорусский оппозиционер: Лукашенко в тяжёлых раздумьях о российской базе

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Для России крайне важно иметь военную базу в Белоруссии.

Об этом в своем видеоблоге сказал бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для РФ крайне важно иметь свою военную базу на территории Беларуси. Причем, военную базу сухопутных войск. Зачем это нужно? Достаточно вспомнить, что происходило в том же Крыму. Военная база – это, с одной стороны, контингент, который может решать вопросы. С другой стороны, это экстерриториальная подчиненность части граждан, особенно, когда военная база раскидана территориально. Люди привыкают к тому, что начальство в Кремле. Плюс, это возможность решать любые задачи на территории страны», – рассуждает Тышкевич.

Белорусское руководство, по его мнению, занимает по вопросу российской базы двойственную позицию.

«Для белорусской власти идеально было бы поднять ставки и угрожать соседям и странам НАТО тем, что придет русский медведь. Но давайте вспомним последнее интервью Хренина (министр обороны Белоруссии – ред.) о том, что вопрос про российскую военную базу пока не стоит. Вопрос стоит, и речь ведется. Вопрос в том, что Минск пока боится этого катастрофично. Лукашенко боится потерять власть, но при этом боится запустить Россию, потому что это значит гарантированно потерять власть. Соответственно, идет такая игра», – утверждает Тышкевич.

В 2019 году Россия предлагала Белоруссии создать свою базу ВВС. Однако Минск отверг это предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это «неприятным эпизодом».

После Беломайдана и политического кризиса, в котором Россия поддержала Белоруссию, появилась надежда на то, что Минск изменит свою позицию по данному вопросу.

В качестве вероятной локации российской авиабазы назывался аэродром в Мачулищах. Там заменили плиты взлетно-посадочной полосы. В советские времена там располагались тяжелый бомбардировочный авиаполк и смешанная эскадрилья ПВО. В марте военнослужащие Белоруссии и России отработали в Мачулищах элементы совместного десантирования.

Ранее Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о совместном дежурстве с участием российских самолетов, используя опыт 2014 года, когда проходил ЧМ по хоккею.

В разгар миграционного кризиса два самолета ТУ-22М3 воздушно-космических сил России осуществляют ежедневное патрулирование белорусской границы. Они взлетают и садятся на аэродром на российской территории.