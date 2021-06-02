Белорусский оппозиционер: Наша страна не сможет без России

02.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Белорусские предприятия не смогут конкурировать с Россией, если для них будут установлены мировые цены на энергоресурсы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил белорусский оппозиционный политик Александр Скурчаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Скурчаева, у Белоруссии отсутствует путь развития без России.

«Если у нас будет мировая цена на нефть и на газ, и мы будем производить нашу продукцию с такими же издержками, мы с россиянами конкурировать не сможем вообще и ни при каких обстоятельствах. А в Европу нам путь просто заказан, потому что мы технологически супер от них отстаем. Я говорю, что сейчас мы находимся там, где находимся, в нашей ситуации – там, где мы могли идти другими шагами, другое выстроить управление.

Те деньги, которые мы получали от России безвозмездно, мы как-то по-другому могли потратить. Но мы находимся там, где находимся. Я считаю, что для нас сейчас вообще другой путь просто отсутствует – именно договариваться с Россией для того, чтобы иметь возможности выхода на российский рынок и таким образом мы получим некую лазейку для того, чтобы модернизировать свое производство», – заявил Скурчаев.