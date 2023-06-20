Белорусский оппозиционер нашел российские стратегические комплексы

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Россия поставила в Белоруссию не стратегическое ядерное оружие, а советский российский подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения «Тополь».

Об этом в интервью белорусской службы «Еврорадио» заявил основатель запрещенной в Белоруссии радикальной организации «Белый легион» Сергей Бульба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот народ и всполошился. Пишут, что даже два «Тополя» приехало. Везли через Осиповичи, потому что там мосты более крепкие. Если проехать по той трассе, то видно, что работы ведутся: навезли арматуры, укрепляют там мосты. Это дорога от Осиповичей на Щитковицы. Там старая ракетная база, туда что-то проволокли. Я понимаю, что «Тополь» – это серьезно, но люди у нас не настолько глупые. По сравнению с «Искандером» «Тополь» это просто слон и Моська. У «Тополя» одна ракета 47 тонн весит. И под ним семиосный или «восьминожка» наш МАЗовский… Говорят, что специально выбирали этот путь, где мосты крепче и выдержит этот груз», – сказал Бульба.

Он напомнил, что дальность ракет «Тополь» составляет 12 тысяч километров, поэтому перемещение их в Белоруссию не имеет военного смысла.

«Сейчас идет замена. Заменяют «Тополя» на «Ярсы». То есть в России идет смена поколений этих стратегических комплексов. В принципе, им куда-то надо девать этот «Тополь». Уничтожать нехорошо. Потому что вещь полезная, может потребоваться. Передвинуть куда-нибудь, поставить», – предположил Бульба.

Ранее и президент РФ Владимир Путин, и президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляли, что ядерное оружие в РБ уже поставлено.