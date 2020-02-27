27.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия
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Белорусский оппозиционер призывает раздать населению оружие для защиты от России


Организатор антироссийских майданов в Минске Павел Северинец считает, что белорусам нужно раздать оружие, дабы они могли дать отпор «зеленым человечкам» из России.

Об этом он заявил на встрече с общественниками в Гомеле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна сильная армия в Беларуси. А – контрактная, которая готова профессионально воевать. Б – я за то, чтобы во время угрозы (по крайней мере, российская угроза реальная) у нас оставался призыв.

Третье – я за то, чтобы у нас была территориальная оборона, как это сделано в Швейцарии. Людям проводятся курсы, если сунутся зеленые человечки, как защитить свою семью и свой дом. Если надо, государство должно раздавать оружие, чтобы защитить свою землю», – рассуждает Северинец.

Что касается, вступления Белоруссии в НАТО, то этот вопрос, по его мнению, нужно решать на референдуме.

«Я сейчас не готов говорить, что мы пойдем в НАТО. Это гарантия безопасности, но решать должен народ», – разрешил оппозиционер.

Майданщик также выступил против трудовой миграции в Россию.

«Выезжает человек в Россию, он может не вернуться. Там могут кинуть, могут убить, гроб придет сюда», – переживает Северинец.

Белорусскую АЭС, которая строится по российским технологиям на средства российского кредита, он назвал
«российской ядерной бомбой в гибридной войне, подложенной под забор Евросоюза».

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