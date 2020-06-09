Белорусский оппозиционер разрешил российскому коллеге оставить себе «убогий» Смоленск

09.06.2020, Москва, Елена Острякова

Кандидаты в президенты Белоруссии, давая интервью российским СМИ, должны предъявлять претензии на Смоленск и Брянск.

Об этом в интервью российскому оппозиционеру Михаилу Светову заявил его белорусский коллега Эдуард Пальчис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видны глупые попытки (белорусских) кандидатов подыгрывать(России). Дают интервью «Коммерсанту», говорят не про возврат Смоленска и Брянска и Великую Беларусь, а про то, что мы будем дружить. При этом на внутренний рынок говорится совершенно другое», – сказал Пальчис.

При этом он считает, что дальше претензий на российские территории Белоруссия идти не должна, потому что содержать такое «убожество» у нее не хватит средств.

«Мы приезжаем в Смоленск, видим, как вы его разбомбили, что вы сделали с нашими прекрасными землями. Это деградированное алкоголезависимое население. Бедный Смоленск. Я когда был в нем, было чувство, что его бомбят, а потом завешивают рекламными постерами. Больно, просто. Даже если бесплатно брать эти территории, чтобы довести до среднего белорусского региона…», – рассуждает Пальчис.