«Белорусский Павленский» приколол себе значок на голое тело

03.02.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский художник Алексей Кузьмич приколол себе значок с аббревиатурой БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи) прямо на голое тело в ходе художественной акции «Родина-BDSM».

Видео акции он разместил на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Родина-BDSM» – это рассуждение о губительности любых идеологических воззрений в их крайних проявлениях, через возведение идеи в культ, где жизни отведена второстепенная роль. Большое внимание в акции направляется в сторону Общественной организации «БРСМ», как преемственной комсомолу времен СССР – структуре, формирующей современное идеологическое мировоззрение молодых людей в стране и претендующей на монополию в формировании кадров управленческих структур и исполнительной власти в Беларуси», – говорится в описании к ролику.

Во время акции Алексей сжигает свою инсталляцию, завязывает глаза пионерским галстуком, снимает рубашку, прокалывает обнаженную грудь булавкой со значком БРСМ, а потом начинает вскидывать руку в фашистском приветствии.

При этом, как выяснилось, художник написал заявление на вступление в БРСМ. В организации новому члену обрадовались.

«У нас никогда не было обрядов посвящения. Но если Кузьмич готов прийти в организацию через боль и «очищение», то мы это рассмотрим. Мы всегда рады по-настоящему креативным парням», — заявил первый секретарь БРСМ Дмитрий Воронюк.

Он готов посоветовать художнику хорошего психотерапевта.

Ранее Кузьмич прославился тем, что надел табличку «министерство культуры» на свой эрегированный половой член и таким образом предстал на открытии выставки «Присутствие» в Национальном центре современного искусства в Минске.

Чтобы табличка держалась, он перед началом акции, которая называлась «Щит или министерство фаллокультуры», принял таблетку виагры.