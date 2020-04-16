Белорусский педагог: Наших студентов бьют в Польше, а не в России

16.04.2020, Москва, Елена Острякова

Известный белорусский педагог Евгений Ливянт отказался говорить об угрозе «русского мира», отвечая на вопрос националистического издания «Наша Нива».

Этот фрагмент беседы не вошел в видеоверсию интервью, однако был опубликован отдельно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А почему вы говорите только о русском мире? Давайте поговорим о польском! Я считаю, что человек, который является реальным белорусским патриотом, но говорит только о русской угрозе и не говорит о польской, — он лжец. А вы знаете, что принимается решение польским правительством: признаем карту поляка паспортом. Что-то я давно не читал, чтобы люди обсуждали, что это большая проблема. В Польше больше наших молодых людей, чем в России», – отметил педагог.

Журналистке пришлось оправдываться и уверять, что проблему «польского мира» также затрагивают в «Нашей Ниве».

«Что-то я не читал об этой угрозе. Сбросите мне ссылку — я извинюсь. А сколько раз вы написали о том, о чем мне все больше и больше наших студентов рассказывает, что они 11 ноября в Польше не выходят на улицу — это День независимости Польши, в этот день опасно выходить на улицу: бьют. Мне недавно моя ученица рассказывала: они шли компанией, выскочили парни, палками побили. Если мы говорим о русской угрозе, а не говорим о польской, — это пропаганда. Наши ученики рассказывают, что в польских вузах есть такое, что парты поделили — поляки сидят отдельно. А в России такого нет», – сказал Ливянт.