Белорусский педагог получил от министерства выговор за русский язык
Директор белорусскоязычной гимназии города Дзержинска Людмила Повхлеб получила выговор за классы с русским языком обучения.
Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свободы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Таким образом власти отреагировали на петицию, под которой оставил подписи 681 националист. Ее направили в министерство образования Белоруссии.
«За нарушение нормативных правовых документов при организации приема в первый класс директору гимназии Повхлеб Л. С. объявлен выговор», — говорится в ответе из главного управления образования Миноблисполкома.
Также в документе отмечается, что «замена белорусского языка обучения на русский в гимназии не планируется» и что местному управлению образования, спорта и туризма «рекомендовано обеспечить действенный контроль за определением белорусского языка обучения при формировании контингента учащихся и сети учреждений образования».
В Дзержинске есть 2 школы и 2 гимназии, одна из которых считается белорусскоязычной. Однако в 2019 году у нее набрали четыре русскоязычных класса и один белорусскоязычный. Делопроизводство также перевели преимущественно на русский язык, что возмутило националистов.
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