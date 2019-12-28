Белорусский педагог получил от министерства выговор за русский язык

28.12.2019, Москва, Елена Острякова

Директор белорусскоязычной гимназии города Дзержинска Людмила Повхлеб получила выговор за классы с русским языком обучения.

Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свободы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Таким образом власти отреагировали на петицию, под которой оставил подписи 681 националист. Ее направили в министерство образования Белоруссии.

«За нарушение нормативных правовых документов при организации приема в первый класс директору гимназии Повхлеб Л. С. объявлен выговор», — говорится в ответе из главного управления образования Миноблисполкома.

Также в документе отмечается, что «замена белорусского языка обучения на русский в гимназии не планируется» и что местному управлению образования, спорта и туризма «рекомендовано обеспечить действенный контроль за определением белорусского языка обучения при формировании контингента учащихся и сети учреждений образования».

В Дзержинске есть 2 школы и 2 гимназии, одна из которых считается белорусскоязычной. Однако в 2019 году у нее набрали четыре русскоязычных класса и один белорусскоязычный. Делопроизводство также перевели преимущественно на русский язык, что возмутило националистов.