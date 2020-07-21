21.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Белорусский перебежчик: Россия готовит Лукашенко на медленном огне


Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается применять жесткую силу к протестующим вовсе не из-за опасений реакции Запада, а из-за боязни утратить связи с Китаем и попасть под влияние России.

Об этом в своем youtube-канале заявил переселившийся в Киев белорусский прозападный антироссийский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос не в мнении Европейского союза, а в последствиях. Сейчас белорусские власти пытаются играть на балансе интересов США, ЕС и Китая. Для Китая не интересна Беларусь как часть России, не интересна Беларусь, которая порвала полностью с Россией, Беларусь, которая находится под санкциями. Если пойдет закрытие страны, то Беларусь может перестать быть интересной Китаю. В таком случае она попадает под влияние России. Пока такие угрозы виртульны, но все зависит от того, какие механизмы будут выбраны», – считает эксперт.

Он полагает, что патовая ситуация, в которую попал белорусский президент на нынешних выборах, вполне устраивает Кремль, поскольку позволит в дальнейшем контролировать Лукашенко через его приближенных.

«Не поступило сигналов ни о том, что Россия будет играть на стороне Лукашенко, ни сигналов о том, что она будет нейтральной. Россия будет медленно подогревать интерес, потому что падение легитимности Лукашенко в глазах его собственной вертикали – в интересах России», – сказал Тышкевич.


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