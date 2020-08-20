Белорусский политик: Нашу государственность обеспечит лишь интеграция с Россией

20.08.2020, Гомель, Эльвира Мирсалимова

Белорусская оппозиция, предпринявшая попытку свержения президента Александра Лукашенко, может стать властью. Но для экономики страны это обернется самой настоящей катастрофой.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит зампред белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвира Мирсалимова.

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Новоявленными «звездами столичного андеграунда» пытаются обсыпать «продукт второй свежести», слепленный из отъявленных русофобов, охрипших и заиндевелых оппозиционных крикунов, уверовавших во «второй шанс».

Смогут ли они стать властью? Да запросто! Этому нет препятствий. Белорусские чиновники продолжают нагревать кресла, номенклатура правящей касты выстирывает белые полотнища, белорусские комсомольцы рассматривают экраны смартфонов.

Готовы ли новоявленные политики из «координационного совета белорусской оппозиции» управлять страной? Конечно! Сегодня на ходу спросила дворника, готов ли тот стать лидером нации? Он ответил утвердительно, и кротко, в хлёстких выраженьицах, обрисовал «предвыборную программу»: объяснил, кого именно нужно отправить «на звезду», а кого желательно в «Красную армию». У нас каждая белорусская домохозяйка – эксперт радикальной политики.

Программа Тихановской на первом этапе сводилась к двум моментам: перечеркнуть итоги прошедших выборов и, второе – вернуться к жарке котлет.

Теперь ситуация усложнилась. Теперь барышня требует разорвать все связи и договоры с Россией, выйти их всех договоренностей по Союзному государству, ОДКБ и ЕАЭС. Ещё требуется «выскрести» всех, кто в Беларуси выступает за союз с Россией. И, «вишенка на торте», в стране должен остаться только белорусский язык, на котором ныне с трудом разговаривает около 5% белорусских граждан.

Это, безусловно (здесь и далее не могу удержаться от сарказма), резко поднимет экономику. Ведь обозначены ключевые потоки, наполняющие бюджет страны, указаны пути решения проблем реального сектора экономики. Эти нехитрые манипуляции позволят решить проблему девяти миллионов граждан РБ, около половины которых – пенсионеры и дети. Благосостояние граждан значительно увеличится, жить станет лучше, и, как говорится, веселее.

Это, безусловно, мгновенно создаст новые рабочие места на бастующих ныне заводах и предприятиях, львиная доля продукции которых реализуется на российском рынке.

Ведь перед новоиспеченными белорусскими управленцами – великий опыт украинского взлёта: Кременчугский автозавод, Львовский автобусный, Харьковский тракторный – нынешние мировые лидеры машиностроения. А добавьте сюда самолётостроение, судостроение, «Южмаш» и т.д. Всем ведь понятно, что указанные украинские отрасли – процветают, а рабочие сих предприятий могут запросто позволить себе купить не только виллу где-нибудь в Монако, но и вполне себе остров на каком-нибудь тихоокеанском атолле.

Теперь кратко и серьезно. Белорусская государственность ныне может быть обеспечена только в одном случае – в скорейшей реализации интеграции Союзного государства.