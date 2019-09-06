Белорусский политик открыто признал Крым российским

06.09.2019, Москва, Елена Острякова

Лидер белорусской Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Василий Заднепряный признает присоединение Крыма к России.

Об этом он заявил в интервью изданию «Политринг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да признаем. Потому что свободное волеизъявление в виде референдума состоялось, и это факт. В этом надо искать первопричину: не было бы вооруженного переворота в Украине, не было бы и вопроса о Крыме», – рассудил Заднепряный.

Он также заявил, что не одобряет обвинения в адрес белорусских предприятий, поставляющих продукцию в ЛДНР.

«Не одобряю эти обвинения, это политические игры и не более того. Даже по законам ВТО, хотя мы и не входим в ее состав, свободное перемещение товаров и денег, торговля – должны быть неприкасаемы. И условия, когда отдельные регионы доводятся до голода, недопустимы.

Вы видите, сколько за последнее время было шараханий. То Беларусь самый близкий друг, то предатель, то давайте перенесем переговоры из Минска в Астану.

Эти шараханья ни к чему хорошему не приведут», – заключил Заднепряный.

Напомним, официально Белоруссия не признает российский статус Крыма.

РПТС представлена в Палате представителей Национального собрания Белоруссии 3 депутатами (партии представляют всего 23% белорусских депутатов). Вместе с тем, публичное и демонстративное признание Крыма в такой официальной форме прозвучало впервые.