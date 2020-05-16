Белорусский политик признал Крым греческим

16.05.2020, Москва, Елена Острякова

Заявивший о намерении участвовать в президентских выборах бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико считает Крым греческим.

Так он ответил на вопрос корреспондента белорусского бюро «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень красивый есть ответ – греческий», – пошутил Бабарико.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют «пророссийским кандидатом», банкир изобразил непонимание.

«Я не очень понимаю, что вы понимаете под «пророссийским». Я Бабарико Виктор Дмитриевич – белорус, думаю, этого достаточно», – сказал Бабарико.

Экс-банкира активно критикуют в соцсетях политологи, близкие к нынешнему президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Бабарико считает более тесную интеграцию с Россией экономически обусловленной, и поэтому неизбежной.