Белорусский председатель ЕАЭС: Единая валюта тормозит интеграцию

19.03.2020, Москва, Елена Острякова

Разговоры о единой валюте в рамках Евразийского экономического союза являются спекуляциями и тормозят интеграцию.

Об этом в интервью РБК заявил новый председатель коллегии Евразийской экономической комиссии белорус Михаил Мясникович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финансовый рынок сегодня, будем говорить так, проработан очень слабо. Да, это деликатная тема, это очень важная тема. Иногда на ней спекулируют, говоря о неких единых эмиссионных центрах или единой валюте, что отталкивает, тормозит интеграционные процессы. Надо сначала посмотреть на вопросы взаиморасчетов в национальных валютах, цен, выравнивания тарифов и цен», – рассуждает Мясникович.

По его мнению, способствовать интеграции в рамках ЕАЭС могла бы промкооперация, в рамках которой молочную продукцию должна производить только Белоруссия.

«Если у белорусов получается хорошо работать с производством молочных продуктов, то, может быть, у партнеров из других стран и необязательно активно развивать это направление, а работать на согласованных принципах. Если Россия освоила производство хороших пассажирских самолетов, значит, надо вместе поддерживать эти направления.

Это как семья. Надо поддерживать друг друга. Но для этого надо быть полностью уверенными, что все честно делается, что все делается открыто и никто не преследует какую-то одностороннюю выгоду», – намекает Мясникович.

Ранее он критиковал Россию за то, что она не включила в свою программу импортозамещения белорусские предприятия.

Евразийская экономическая комиссия – исполнительный орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.