Белорусский премьер: Забастовка – выдумка. Оппозиция создаёт для ЕС параллельную реальность

06.12.2021  18:30 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, ЕС, Конфликт, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, экстремизм


Белорусская политэмиграция создает ложное понимание ситуации в стране у чиновников Евросоюза.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская политэмиграция создает ложное понимание ситуации в стране у чиновников Евросоюза. Об этом в...

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«Они очень слабо понимают, что здесь происходит. Они не получают правильной информации от своих дипломатов, а общаются с людьми, которые давно потеряли связь с родиной. Какой-то клоун сидит в Варшаве и рассказывает, что пошел 38-й день забастовки. И это пиарится в СМИ. Параллельная реальность – миллион людей в забастовке. Сказал клоун, который не имеет отношения к рабочим. Этим всем их кормят», – сказал Головченко.

По его словам, в Белоруссии не только нет никакой забастовки, но и лучшие показатели торгового сальдо и платежного баланса за последние 7-8 лет. На фоне пандемии в мире образовался повышенный спрос на продукцию белорусских предприятий.

Всебелорусская забастовка была объявлена 1 ноября организацией «Белорусское объединение рабочих», которую возглавляет эмигрант Сергей Дылевский. По его словам, от 10% до 30% рабочих отсутствуют на рабочих местах.

По мнению Головченко, подобная информация провоцирует Евросоюз на введение экономических санкций. Предполагается, что они легко расшатают «режим».

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