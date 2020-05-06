Белорусский проект «Росатома» довел Литву до белого каления

06.05.2020, Москва, Елена Острякова

Состав с ядерным топливом прибыл к месту завершающегося строительства Белорусской АЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

За день до этого сейм Литвы призвал правительство страны незамедлительно принять меры, чтобы не допустить попадания электроэнергии из Белоруссии на литовский рынок.

«Правительству предлагают добиться введения санкций со стороны союзников Литвы в отношении оператора АЭС («Росатома») и других компаний посредников, которые участвуют в строительстве и продаже «грязной» электроэнергии АЭС», — сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте сейма.

Резолюция сейма призывает правительство использовать все политические и дипломатические средства, чтобы заручиться поддержкой стран — членов ЕС и НАТО, Украины, других стран региона и всего международного сообщества в деле ликвидации угрозы, создаваемой БелАЭС.

Позиция Литвы объясняется вовсе не декларируемыми экологическими, а сугубо экономическими мотивами. Еще в 2016 году эта прибалтийская республика собиралась строить свою Висагинскую АЭС вместо советской Игналинской АЭС, которую литовские власти остановили в 2009 году по требованию Евросоюза. Однако американские инвесторы обещанных средств на строительство так и не дали.

Кроме того Литва вложила немалые деньги в завод по сжижению газа в Клайпеде. Строительство Белорусской АЭС означает в будущем поставки более дешёвой энергии, которую можно экспортировать в близлежащие страны.

Топливо для Белорусской АЭС (партия из 180 тепловыделяющих сборок, из которых 163 шт. предназначены для начальной загрузки в реактор) было изготовлено на российском заводе ТВЭЛ еще осенью 2018 года.

Ожидается, что АЭС будет запущена в самое ближайшее время. Скорее всего, ближе к 3 июля – Дню независимости Белоруссии.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго – в 2021-м.