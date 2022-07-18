Белорусский режиссер: «Ожидаю победы Украины»

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Новости Украины

Будущее Белоруссии якобы находится в руках Украины.

Об этом в интервью украинскому блогеру Александру Рыкову заявил белорусский режиссер-русофоб Юрий Хащеватский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, будущее Белоруссии не в ее руках. А к счастью – в руках Украины. Я ожидаю украинской победы и молодых ребят, тех, которые сейчас называются «полк Калиновского», а в дальнейшем возможно и «армия Калиновского». Я бы этого очень хотел», – сказал Хащеватский.



Он надеется, что после «победы Украины» она и Белоруссия образуют союз с Польшей и Литвой.