Белорусский режиссер: «Ожидаю победы Украины»

18.07.2022  10:57 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Будущее Белоруссии якобы находится в руках Украины.

Об этом в интервью украинскому блогеру Александру Рыкову заявил белорусский режиссер-русофоб Юрий Хащеватский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Будущее Белоруссии якобы находится в руках Украины. Об этом в интервью украинскому блогеру Александру...

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«К сожалению, будущее Белоруссии не в ее руках. А к счастью – в руках Украины. Я ожидаю украинской победы и молодых ребят, тех, которые сейчас называются «полк Калиновского», а в дальнейшем возможно и «армия Калиновского». Я бы этого очень хотел», – сказал Хащеватский.


Он надеется, что после «победы Украины» она и Белоруссия образуют союз с Польшей и Литвой.

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