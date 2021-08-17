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17.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия
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Белорусский спецназ прибыл в Рязань

Команда сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии принимает участие в международном конкурсе «Десантный взвод»,...

Команда сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии принимает участие в международном конкурсе «Десантный взвод», который проходит в Рязани.

Об этом сообщает официальный сайт министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белорусские десантники будут участвовать в состязаниях на основной машине российского десанта БМД 2. Кроме того, в тире белорусские десантники выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия.

Также сегодня подразделения белорусской 19-й омбр прибыли и разместились в автономном полевом лагере на территории российского полигона «Мулино».



Идет подготовка к совместному стратегическому учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», которое пройдет в период с 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и девяти полигонах Российской Федерации («Кирилловский», «Струги Красные», «Мулино», «Погоново», «Хмелевка», «Правдинский», «Добровольский», «Дорогобуж», «Вольский»).

 

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