«Белорусский Сталин» или президент Союзного государства – что пророчат Лукашенко после Казахстана

Казахстан считался в СНГ образцовой моделью транзита власти, когда старый лидер формально отошел от дел, но продолжал контролировать ситуацию со специально для него выдуманного декоративного поста. Оказалось, что в ситуации внутренних протестов или внешней агрессии преемник автоматически перетянет на себя все полномочия просто в силу того, что обладает ими по Конституции.

Выдавливание из власти Казахстана назарбаевского клана и смелые обличающие речи казавшегося техническим президента Токаева заставили политологов обратить свои взоры на Белоруссию, где Александр Лукашенко неохотно и под давлением России готовил «казахский транзит». В стране в феврале должен состояться референдум по Конституции, а затем вероятны внеочередные президентские выборы. Но это не точно, судя по высказываниям Лукашенко даже до казахских событий. А уж после них уход Батьки на должность председателя усиленного новой конституцией Всебелорусского народного собрания становится вообще маловероятным.

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Об этом в своем телеграм-канале написал по горячим следам событий в Астане шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович. Он прогнозирует, что февральский референдум будет провален, причем, не по инициативе игрушечной беглой оппозиции, а самой властью.

«Ну всё. Проект белорусской Конституции с президентом – главой государства под контролем председателя Всебелорусского народного собрания Лукашенко после фактического свержения Токаевым Назарбаева можно выбрасывать в мусорную корзину. Лукашенко – «отец нации» с реальной властью при президенте – другом человеке – это дополнительная угроза дестабилизации, что и доказывают на практике события в Казахстане. Как купировать угрозу? Просто отменить вынужденную конституционную реформу, на которую власть пошла под давлением улицы и Кремля. Тем более, технически это сделать проще простого. Провалить явку на февральский референдум по новой Конституции, не агитировать на участие, не мобилизовывать на него население. И сказать после, что при таком смехотворно низком проценте проголосовавших референдум не может быть признан состоявшимся. Следовательно, абсолютное большинство белорусов в политическом устройстве страны все устраивает. Едем дальше, как ехали», – написал Носович.

Такой прогноз вызвал возмущение у провластного белорусского политолога Алексея Дзерманта.

«Александр, выбрасывать в корзину можно скорее ваши прогнозы. Вы ж там Лукашенко давно похоронили», – комментирует он.

С российским коллегой согласился бежавший в Киев белорусский оппозиционный политический аналитик Артем Шрайбман. Но он прогнозирует, что референдум Лукашенко все-таки проведет, но не будет вводить в действие новую Конституцию.

«Это вечная прокрастинация. Лукашенко вечно откладывает, вечно переносит сроки, принимает конституцию, но не вводит ее в действие полностью, не пересаживается на новый пост. Казахстан сделал этот сценарий намного более вероятным. Не исключен сталинский сценарий, по которому Лукашенко досиживает до смерти», – сказал Шрайбман в эфире белорусской службы Радио Свобода.

Российский либеральный политолог Илья Гращенков не согласен с тем, что Лукашенко удовлетвориться ролью «белорусского Сталина», а не вернется к своим планам еще ельцинских времен возглавить Союзное государство России и Белоруссии.

«События в Казахстане и воодушевление на этом фоне самого белорусского лидера могут серьезно поменять контуры процесса интеграции. Из «хромой утки», какой батька был еще год назад, он превращается в черного лебедя военной политики, которая сейчас проводится на постсоветском пространстве. После того, как Лукашенко показал себя во всей красе, жестоко подавив протесты против себя, он приобрел в российском истеблишменте своих поклонников. Многим жесткость Лукашенко нравится гораздо больше, чем путинская рефлексия, поэтому не исключено, что многие хотели бы вывести транзит власти в Союзном государстве на такой трек, где Лукашенко получил бы хорошие и реальные полномочия, сопоставимые с его нынешними, но уже в масштабах нео-СССР», – написал Гращенков.