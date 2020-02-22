Белорусский суд присоединился к травле айтишницы, устроенной змагарами

22.02.2020, Москва, Елена Острякова

Партизанский районный суд Минска оштрафовал айтишницу Ольгу Малькину в размере 270 белорусских рублей (почти 8 тыс российских) за пост в соцсети о том, что она не хочет изучать белорусский язык.

Об этом в своем «фейсбуке» написал общественный активист Игорь Случак, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Он счел это решение подарком к отмечаемому белорусскими националистами Дню родного языка.

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Ольга имела неосторожность оставить комментарий в соцсети по поводу изучения белорусского языка.

«Я знаю четыре кроме языка программирования. Естественно, уродский белорусский язык не рассматривала для изучения. Намеренно. Свой быдлоязык учите сами», – написала Малкина.

После этого на нее подал заявление в милицию шахтер Глеб Сандрас, как утверждает националистическое издание «Наша Нива».

Девушка не восприняла угрозу всерьез. Свою страницу в соцсети она удалила и посчитала, что правоохранительные органы не примут в качестве доказательства скриншот. Однако милиция Солигорска приняла жалобу и открыла против Малкиной административное дело. Ей грозит штраф.

На этом травля айтишницы не закончилась. Буквально через несколько дней после начала кампании в СМИ Ольге пришлось уволиться из американской ИТ-фирмы EPAM, в которой она работала. Официально увольнение состоялось «по соглашению сторон», но журналистам в компании пояснили, что «уникальная корпоративная культура EPAM» позволяет реагировать на записи сотрудников в соцсетях.

Это не первый случай увольнения белорусских айтишников за высказывания против оппозиции в соцсетях.

Летом 2018 года был уволен разработчик Juno Андрей Кириленко за негативное высказывание в адрес оппозиционного мероприятия. Причем, глава минского офиса отказался реагировать на жалобы «змагарей», но американский офис такси-стартапа решил с неполиткорректным работником жестко разобраться.