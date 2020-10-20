Белорусский суд заставил польский телеграмм-канал NEXTA перейти на белорусский

20.10.2020, Москва, Елена Острякова

Координирующий белорусские протесты польский телеграмм канал NEXTA сменил название на «Нехта», что по-белорусски означает «никто».

Об этом польские телеграмщики сообщили своим подписчикам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое решение было принято после того, как сегодня Центральный районный суд Минска признал NEXTA и NEXTA-Live экстремистскими материалами.

«Такое решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности. Речь идет об организации и публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков», – сообщает БелТА.

Гражданское дело рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Решение повлияло бы не столько на сам анонимный телеграм-канал, сколько на политику других СМИ, которые использовали маркированные фото и видео с NEXTA. Кроме того, власти обещают наказывать тех, у кого в телефоне найдут подписку на польский канал, а это скорее всего поголовно все задержанные на акциях протеста (задерживают сотнями).

Тем не менее, решение минского суда взволновало польских телеграмщиков.

«Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, будем теперь думать над ребрендингом», – написал NEXTA.

А уже через несколько часов переименовался в Нехту. Впрочем, МВД Белоруссии это не убедило, и канал остался в списке экстремистских материалов.

Белорусский оппозиционный политический аналитик Петр Кузнецов считает данный шаг белорусских властей малоэффективным.

«Большинство интересующихся политикой и так сейчас подписаны на каналы этого проекта. Зная, что теперь нигде его материалы не появятся, тем, кто не подписан (есть такие, кто не любит весь поток, справедливо полагая, что самое важное все равно появится в медиа), остается только подписаться. Так что, похоже, грозный замысел приведет лишь к увеличению влияния Нехты», – написал Кузнецов в своем телеграм-канале.