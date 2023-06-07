Белорусский телеканал отметил День русского языка выступлением националиста-конспиролога

6 июня, в день рождения «нашего всего» Пушкина традиционно отмечался День русского языка. Более того, 27 декабря прошлого года, встретившись в Русском музее Санкт-Петербурга, Путин и Лукашенко договорились сделать весь 2023 год Годом русского языка. После этого решения прошло почти полгода, что за это время сделано в Белоруссии для поддержки русского языка, и как отметили эту знаковую дату в республике.

Сделано, прямо скажем, немного. Из самого резонансного – начали, наконец, убирать с минских улиц трудночитаемую, но любимую змагарами всех мастей латинку. Вот только вторым государственным, в честь которого назван год, ее так и не заменили, ограничившись только каноничным кириллическим белорусским. По части приуроченных к празднику мероприятий отличился лишь филологический факультет Белгосуниверситета, студенты которого зачитали стихи Пушкина у памятника поэту.

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Из крупных СМИ на такие «пушкинские чтения» обратила внимание только белорусская редакция российского «Спутника». Из белорусских – принадлежащее столичным властям агентство «Минск-новости», которое разместило на своем ютуб-канале минутное видео. О самом празднике ведущие государственные СМИ Белоруссии почти не вспомнили. Почти – потому что исключением стало агентство «Белта», которое накануне упомянуло День русского языка в анонсе знаменательных дат в одном ряду с юбилеями Куйбышева, генерала Кузовкова, Арама Хачатуряна и американского биохимика Эдвина Джерарда Кребса. На этом – все. Ни «СБ. Беларусь сегодня», ни один из основных телеканалов про день одного из двух государственных языков, отмечаемых на уровне ООН, не сказали ни слова.

Впрочем, один из телеканалов все-таки отличился, но лучше бы он этого не делал. Канал ОНТ предоставил эфир герою моей недавней статьи «Змагары в красно-зеленой упаковке» Илье Бегуну (на фото). Илья – бывший змагар, занимавшийся IT-проектами в штабе Цепкало. После разгрома попытки мятежа он сбежал из Белоруссии, однако потом вернулся и теперь выступает на центральном канале белорусского телевидения как «IT-специалист и аналитик». Вне телевизионного эфира Илья сейчас больше известен, как активный участник травли пророссийских активистов и наиболее заметный персонаж в тусовке белорусских конспирологов, активно продвигающих теорию заговора антибелорусских сектантов.

Сектантами в этой забавной компашке называют НОД, родноверов и некую организацию «Аллатра». В сектанты записывают всех неугодных. В списки конспирологов попала даже имеющая православное теологическое образование и являющаяся неплохим сектоведом Юлия Чирва. Досталось и мне. Недавно меня уличили в принадлежности к той самой «Аллатре».

Стараясь держаться подальше от всей этой оккультно-эзотерической мути, я до сих пор вообще не знал о ее существовании. Пришлось загуглить – действительно муть, причем с украинскими корнями и, похоже, родственная «Белому братству». На каком основании был сделан такой вывод? Оказывается, логотип зала, когда-то арендованного нами на 3 часа для проведения пресс-конференции, напомнил конспирологам эмблему секты. На самом деле, сходство очень отдаленное, цвета, пропорции и элементы сильно отличаются, но нашим конспирологам этого оказалось достаточно. Вот таких «аналитиков» тащит в эфир белорусское телевидение в День русского языка.

О чем же вещал Бегун в своем десятиминутном стендапе? В отличие от телеграм-каналов, там он был осторожен и аккуратен, пургу про сектантов не нес. Вместо этого он щедро сыпал цитатами Лукашенко и всячески прикрывался авторитетом главы государства, но при этом гнул свою конспирологическую линию.

У него выходило, что, провалив «план А», некие таинственные силы приступили к реализации «плана Б» и теперь подключили «инфоцыган», которые занимаются распространением фейков, чтобы поссорить Белоруссию с Россией. Что же это за фейки? Тут наш стендапер наговорил много странного, спрятав среди откровенного бреда реальную проблему.

Первый фейк – в Белоруссии происходит разворот от России на Запад. Года три назад такое утверждение действительно было справедливым, но сейчас внешнеполитические расклады не дают Лукашенко возможности для такого разворота.

Второй – в Белоруссии идет массовая полонизация. Тут тоже не актуально и, к тому же, притянуто за уши. Речь идет о «латинке», которая действительно очень напоминает польскую и которую активно насаждали в последние 10 лет, но она уже отменена и активно убирается из общественного пространства.

Четвертый – белорусы нарочно едят холодник, чтобы не быть москалями, объедающимися окрошкой. Тут вообще без комментариев, этот гастрономический бред был притянут с одной целью – чтобы представить абсурдным третий «фейк», о дискриминации русского языка в Белоруссии.

Вот только то, что проблема далеко не надуманная, прекрасно видно по реакции на День русского языка. А также по тому, что в этот праздник в прайм-тайм на белорусском телевидении выступил не известный русофил или, хотя бы, пушкинист, а конспиролог и «системный националист», как он сам себя называет, Бегун. Кстати, о белорусском «системном национализме» и его родовой травме я напишу в следующей статье.