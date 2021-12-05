Белорусский телеканал создал клип на песню украинских националистов
Белорусский телеканал СТВ создал клип на песню «Ой у лузи червона калына» – гимн так называемых сечевых стрельцов, националистического украинского подразделения Австро-Венгерской армии.
Белорусские телевизионщики предложили неожиданное прочтение песни, которая активно используется в современной украинской пропаганде. Так, на первые строки о том, что Украина затосковала, они показали нищих пенсионерах.
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На строчку «выступали сечевые стрельцы» СТВ демонстрирует кадры совместных российско-белорусских учений, а на словах про «вражеские цепи» – встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Телеведущий СТВ Григорий Азаренок дает понять, что клип стал реакцией на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко: «Я буду делать всё для того, чтобы Украина стала нашей».
«На видео – примерная иллюстрация того, как это будет происходить», – написал Азаренок в своем телеграм-канале.
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