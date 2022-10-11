Белорусский военный эксперт нарисовал Украине безрадостную перспективу российских ударов

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Новости Украины

У России и без ядерного оружия имеется необходимый арсенал средств, способных наносить поражающий удар огромной мощности. Исходя из заявлений Владимира Путина на Совбезе, Кремль готов к применению подобных боеприпасов.

Об этом в эфире украинского телеканала «Дом» заявил белорусский военный эксперт Александр Алесин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что вряд ли можно говорить о вероятности применения Россией тактического ядерного оружия по Украине, поскольку Москва планирует заходить на эти территории.

«Но есть сообщения, что РФ готовится применить боеприпасы объёмного взрыва калибром до 500 кг, которые обладают страшной разрушительной силой, их ещё называют вакуумные бомбы, но это неточное определение. Там создаётся колоссальная температура, колоссальное давление, и в эпицентре этого взрыва, в этом районе выжить никому не удаётся, человека выворачивает, как лягушку. Полагаю, что будет применена дальняя авиация, стратегическая авиация, и будут применены боеприпасы объёмного взрыва, а также термобарические боеприпасы, которые тоже обладают исключительной разрушительной мощью. Полагаю, что именно об этом говорил Путин (во время выступления на Совбезе – ред.)», – сказал эксперт.

Он также выразил обеспокоенность, что теперь удары будут нарастать в таких масштабах, что Россия планирует бить не только высокоточным современным оружием, но и выпустить по Украине оставшийся советский арсенал.

«Думаю, что Россия весь свой арсенал неядерного высокоточного разрушительного оружия будет применять для того, чтобы сделать ряд громких ударов по сфере критической инфраструктуры – энергетика, ж/д-структуры, тяговые подстанции, мосты, предприятия ВПК, водонапорные станции, средства жизнеобеспечения городского хозяйства и так далее. Я думаю, что будет не только повторение, но и усиление и массирование. Будут привлечены средства дальней стратегической авиации, крылатые ракеты дальнего действия именно для того, чтобы их нельзя было перехватить, или вероятность их перехвата была мала. Будут применяться стратегические ракеты Х-101, старые советские ракеты Х-22 «Буря» с бомбардировщиков Ту-22. То есть будет использован весь ракетный арсенал не только самого современного, но и старого советского оружия», – предостерёг Алесин.