«Белорусский вопрос» теперь полностью в ведении российских силовиков

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После Беломайдана кураторство над белорусской проблематикой перешло в Москве от экономических элит к силовикам.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постоянное балансирование белорусской власти, которое было частью торга с Россией по поводу активов и условий существования Союзного государства, интерпретировалось как готовность уйти на Запад. В России экономическими элитами оно воспринималось как угроза, которую нужно купировать скупкой белорусских активов. А эта попытка скупки увеличивала глубину балансирования белорусской политсистемы. После начала протестов поменялась группа в России, которая определяет белорусские приоритеты. Приоритетом стала стратегическая безопасность», – сказал Коктыш.