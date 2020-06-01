01.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Белорусский выдвиженец: Дармовой газ и полная независимость – всё, что нам нужно от России


Белоруссия хотела бы получать предельно дешевые энергоносители из России, но при этом оставаться полностью независимой.

Об этом в интервью youtube-каналу Tut.by заявил экс-дипломат Валерий Цепкало, который намерен баллотироваться в президенты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что мы как белорусы заинтересованы быть полностью независимыми, не связанными никакими обязательствами ни с одной странной мира. И чтобы нам при этом давали деньги, дешевые энергоносители. Это естественно. Но если вы ведете переговоры с другой страной, вы никогда не достигнете результатов, если вы не поймете ее позицию, а будете думать только о собственных интересах», – рассуждает Цепкало.

Он полагает, что идеальные отношения России и Белоруссии – это единое таможенное пространство.

«Понятны интересы России как государства, которое имеет огромные запасы природных ресурсов. И есть спецфические интересы Беларуси как страны, которая ничего этого не имеет.

Она может в конкурентной борьбе опереться на совсем другие факторы: простота налоговой системы, хорошая инфраструктура, образование, здравоохранение, эффективная государственная система. Мы другие, у нас другая структура экономики», – утверждает Цепкало.

По его мнению, вопрос о единой валюте не может быть решен, «если Беларусь не будет равноправно влиять на процесс, а это невозможно».

При этом он допускает продажу пакетов акций белорусских НПЗ российским собственникам, если те обеспечат поставку нефти или газа «по цене Смоленска».

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