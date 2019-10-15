15.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия
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Белорусский язык предложили добить переводом на латиницу

Петиция с предложением ввести в школах часы изучения белорусского латинского алфавита опубликована на платформе petitions.by, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Белорусская латиница является неотъемлемой частью белорусского языка, который сейчас используют для обозначения улиц, автобусных остановок и станций метро.

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Считаем неуместным тот факт, что в школьной программе про этот алфавит нет ни слова. В итоге, многие белорусы ее не понимают.

Включение в школьную программу минимума по знакомству с белорусской латиницей так же позволит лучше понимать грамматику других славянских языков на латинском алфавите (польский, чешский и другие).

Белорусская латиница открывает для нашего языка новые горизонты по коммуникации с другими странами славянской языковой группы и не только.

Почти для любого иностранца латинский алфавит намного привычнее кириллицы», – утверждается в петиции.

За сутки она собрала 135 подписей. Петицию планируется направить в министерство образования Беларуси.

Белорусская латиница появилась в XVI веке. Латиницей и кириллицей вышла первая грамматика русского языка Бронислава Тарашкевича, которую белорусские националисты считают образцовой в отличие от «советского варианта» белорусского языка.

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