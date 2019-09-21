Белорусский змагар: Лукашенко перехитрил сам себя, готовимся к обороне от русских

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусская элита хотела использовать Россию, но попала «в ловушку интеграции». Об этом в интервью работающему на западные гранты изданию «Новое время» заявил директор белорусского Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

«Белорусские элиты не стремятся к интеграции, они просто хотят использовать Россию для удержания собственной власти. Но эта модель привела к тому, что они сами себя загнали в ловушку, где Россия может применять стратегию экономического удушения Беларуси и принуждения к интеграции», – сказал Егоров.

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По его словам, в Белоруссии есть мнение, что «Лукашенко сможет отбиться» от интеграционных планов Москвы.

«Но у меня нет никаких оснований верить в то, что у них получится — без действий общества — сохранить суверенитет. Вопрос суверенитета важен для каждого гражданина, и передавать его решение не избранным нами элитам или Лукашенко, который насильно удерживает власть, неправильно», – сказал Егоров.

Напомним, российское издание «Коммерсант» утверждает, что ознакомилось с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной правительствами двух стран в начале сентября.

В ей якобы речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

«Коммерсант» трактует все это как создание конфедеративного государства.