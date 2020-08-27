Белорусских студентов, которые захотят майданить, призовут в армию

27.08.2020, Москва, Елена Острякова

Студенты, которые присоединятся к протестам оппозиции, будут лишены отсрочки от армии, которая полагается по белорусскому законодательству.

Об этом сегодня на совещании в министерстве промышленности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности. Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов. Нет, повторяю: кто хочет – будет учиться и будет иметь отсрочку. Кто пойдет на улицу, ну… Меры примем по закону. Ко мне министр обороны обратился: если кто из студентов не хочет учиться, разрешите нам их призвать в армию. Это один из вариантов. Что тут незаконно?», – сказал президент.

Он также сообщил, что готов вести диалог и со студентами, и с трудовыми коллективами, и с крестьянами, но не с «бесчинствующими молодчиками, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога».

«С улицей никто из властей за стол переговоров не сядет. Вот мое четкое заявление по поводу диалога и с кем мы его будем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим. Высказывайте свою позицию, но на улице. Под давлением улицы никакого диалога в Белоруссии не будет», – резюмировал Лукашенко.