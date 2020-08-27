27.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Образование, Политика
Просмотров:

Белорусских студентов, которые захотят майданить, призовут в армию


Студенты, которые присоединятся к протестам оппозиции, будут лишены отсрочки от армии, которая полагается по белорусскому законодательству.

Об этом сегодня на совещании в министерстве промышленности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности. Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов. Нет, повторяю: кто хочет – будет учиться и будет иметь отсрочку. Кто пойдет на улицу, ну… Меры примем по закону. Ко мне министр обороны обратился: если кто из студентов не хочет учиться, разрешите нам их призвать в армию. Это один из вариантов. Что тут незаконно?», – сказал президент.

Он также сообщил, что готов вести диалог и со студентами, и с трудовыми коллективами, и с крестьянами, но не с «бесчинствующими молодчиками, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога».

«С улицей никто из властей за стол переговоров не сядет. Вот мое четкое заявление по поводу диалога и с кем мы его будем вести. Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим. Высказывайте свою позицию, но на улице. Под давлением улицы никакого диалога в Белоруссии не будет», – резюмировал Лукашенко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть