Белорусских студентов российских вузов лишили отсрочки от армии

Если с экономической и военной интеграцией в рамках Союзного государства России и Белоруссии после 2020, а особенно после 2022 года – все более-менее неплохо, то создание единого гуманитарного пространства откровенно пробуксовывает. Барьеры не только не убираются, но и появляются новые, иногда там, где этого не ждали.

Интересным наблюдением поделилась в своем телеграм-канале белорусский политик Эльвира Мирсалимова. В 11 классе одной из белорусских школ, пишет Мирсалимова, девочка рассказывает одноклассникам, что собирается поступать по квоте в российский ВУЗ. Мальчишки-одноклассники за неё радуются, мол, ну хоть вам, девочкам, это разрешено, поступать в Россию.

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Оказывается, в мае этого года одним резким и не до конца продуманным решением половине белорусских выпускников была фактически закрыта дорога в российские вузы. Причем, с дискриминацией, как это сейчас модно говорить, по гендерному признаку. Если раньше молодые белорусские граждане получали отсрочку от воинской службы для продолжения получения образования вне зависимости от того, в какой стране находится учебное заведение, то теперь студенты иностранных вузов лишены такой возможности.

Вероятно, такие ограничения были продиктованы стремлением создать дополнительные проблемы понауехавшим змагарам, обучающимся по «программе Калиновского» и ей подобным. Вот только поправки к закону о воинской службе не делали никаких исключений. Сказано «иностранных» – значит иностранных. К студентам российских вузов это тоже относится.

К слову, российская сторона делает немало для вовлечения белорусов в свое образовательное пространство. Федеральная квота для белорусских выпускников постоянно растет – и в этом году достигла 1300 мест, хотя до 2020 года стабильно держалась на уровне нескольких десятков.

Сами выпускники белорусских школ и гимназий тоже далеко не против уехать учиться в Россию. Как ни крути, диплом престижного российского университета открывает перед человеком гораздо большие перспектив, чем диплом любого из белорусских. Однако мужская половина абитуриентов вынуждена теперь не ехать за знаниями в Москву или Санкт-Петербург, а довольствоваться местными университетами, ведь за время службы в армии многое из выученного в школе забывается, да и служить там хотят не все.

До 1 октября в белорусские военкоматы необходимо было подать сведения о поступлении в высшее учебное заведение. И теперь, когда эта дата прошла, поступившие первокурсники сталкиваются с абсурдными и драматическими ситуациями. Даже подав по всей форме документы в военкомат, студент, если он уже успел выехать, объявляется в розыск. Если нет – ему запрещают выезд из страны.

Разумеется, такие нововведения противоречат и принципам Союзного государства и его основополагающим документам. Статья 18 договора о создании Союзного государства в числе прочего гарантирует гражданам России и Белоруссии равное право на получение образования. Реальная ситуация сейчас от этого далека – не решен вопрос о взаимном признании результатов российского ЕГЭ и белорусского централизованного тестирования, не организована деятельность пунктов по сдаче ЕГЭ в Белоруссии, не ведется работа по сближению учебных программ. Но новые дискриминационные ограничения – это уже слишком.

Российская сторона отреагировала на возникшую проблему оперативно. Министерство науки и высшего образования России еще в июне внесло в Постоянный Комитет Союзного государства предложение о включении вопроса «Об отсрочке от военной службы для граждан Республики Беларусь, обучающихся в Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, обучающихся в Республике Беларусь» в повестку очередного заседания Совета министров Союзного государства. Однако после этого прошло уже 4 месяца, а вопрос так и не решен.

Хочется надеяться, что волокиты с разрешением этой абсурдной ситуации не будет, и в ближайшие месяцы будет подписано какое-то межправительственное соглашение, однако выпускникам 2023 года легче от этого уже не станет.