Подпишись на рассылку
09.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

Белорусских военных перебрасывают в Россию


Группы белорусских военных перебросили сегодня в Нижегородскую и Ульяновскую области РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Cводная рота белорусских военнослужащих отправилась на полигон Мулино в Нижегородской области. Мотострелки и танкисты примут участие в совместном белорусско-российском тактическом учении. Военнослужащие отработают вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами условного противника», – говорится в сообщении.

Учение является очередным этапом подготовки к главному событию учебного года – совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021».

Кроме того, группа белорусских десантников вылетела в Ульяновскую область РФ. Там запланировано батальонное тактическое учение на полигоне Поливна. Белорусы и россияне будут учиться проводить совместные миротворческие операции. Тренировка пройдет с 9 марта по 20 марта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть