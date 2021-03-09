Белорусских военных перебрасывают в Россию

09.03.2021, Москва, Елена Острякова

Группы белорусских военных перебросили сегодня в Нижегородскую и Ульяновскую области РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Cводная рота белорусских военнослужащих отправилась на полигон Мулино в Нижегородской области. Мотострелки и танкисты примут участие в совместном белорусско-российском тактическом учении. Военнослужащие отработают вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами условного противника», – говорится в сообщении.

Учение является очередным этапом подготовки к главному событию учебного года – совместному стратегическому учению вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021».

Кроме того, группа белорусских десантников вылетела в Ульяновскую область РФ. Там запланировано батальонное тактическое учение на полигоне Поливна. Белорусы и россияне будут учиться проводить совместные миротворческие операции. Тренировка пройдет с 9 марта по 20 марта.