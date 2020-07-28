Белорусским майданщикам продемонстрировали, как жестко их будут разгонять

28.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусское телевидение показало сегодня кадры учений бригады специального назначения в Уручье по разгону массовых демонстраций.

На видео условных протестующих поливают из водометов. Кроме того, военные задействуют огромные железные щиты на колесах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Присутствовавший в части президент страны Александр Лукашенко призвал военнослужащих «не нянчиться» с майданщиками. Поводом для применения спецсредств станет любое агрессивное действие в отношении правоохранителей.

Однако, как говорят оппозиционные белорусские эксперты, протесты в Белоруссии могут пойти не по традиционному сценарию цветных революций – большого митинга в столице.

«Не будет тихой Площи, не будет и единой Площи в столице. Впервые с «антидармоедских» протестов (в 2017 году прокатились массовы протесты в связи с изданием Лукашенко «декрета о тунеядцах» – ред.) власть в положении, когда Майдан может быть в любом городе. Опыт Армении показывает, что неизвестно, где полыхнет. Может собрать весь ОМОН в Минске, а что будет тогда в Гомеле?», – сказал в подкасте на американском «Радио Свобода» политтехнолог Александр Федута.

Ранее Лукашенко заявил, что в разгонах массовых протестов, которые ожидаются после президентских выборов в Белоруссии, будут задействованы не только правоохранительные органы, но и воинские подразделения. Это 5-я бригада специального назначения в Марьиной Горке и Третья отдельная Краснознаменная бригада спецназа в Уручье.